Ankestyrelsen omgør knap hver anden handicapklage

46 procent af beslutninger i klagesager på voksenhandicapområdet i 2019 blev omgjort. SF kritiserer minister.

Ankestyrelsen nåede i 46 procent af klagesager på voksenhandicapområdet i 2019 frem til, at den kommunale afgørelse skulle ændres eller afgøres på ny.

Det skriver Jyllands-Posten.

Sagerne handler blandt andet om tilskud og personlig assistance, skriver avisen.

Til sammenligning var omgørelsesprocenten 21 i 2017 og 32 i 2018. Ankestyrelsen afgjorde sidste år 1121 sager på voksenhandicapområdet.

Udviklingen er "fuldstændig vild", mener John Klausen, professor i socialret ved Aalborg Universitet.

- Den er en utrolig god dokumentation for, at der er nogle voldsomme retssikkerhedsmæssige problemer på handicapområdet, siger han til Jyllands-Posten.

John Klausen understreger, at der kan være mange, som ikke har ressourcerne til at klage, og som lever med en forkert afgørelse.

Desuden påpeger han et mørketal. For når en borger klager over en afgørelse, skal kommunen behandle sagen igen. Kun hvis kommunen fastholder afgørelsen ad to omgange, går klagen videre til Ankestyrelsen.

Situationen er utilfredsstillende, erkender kommunerne.

- Vi sidder med en meget kompleks lovgivning med mange faglige skøn og individuelle vurderinger, som gør, at der efterfølgende kan stilles spørgsmål ved afgørelserne, siger Cecilia Lonning-Skovgaard (V), der er medlem af KL’s Socialudvalg, til Jyllands-Posten.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) siger, at hun gerne vil lytte til kommunernes forslag om forenklinger.

- Men kommunerne kan ikke bruge kompleksiteten som undskyldning for ikke at levere en ordentlig og grundig sagsbehandling inden for lovens rammer, siger hun til Jyllands-Posten.

Astrid Krag tilføjer, at kommunerne træffer "alt for mange forkerte afgørelser".

Men ministeren skubber ansvaret fra sig, mener SF's handicapordfører, Charlotte Broman Mølbæk.

Hun er eksempelvis skuffet over, at finansloven ikke indeholder flere penge til handicapområdet.

- Jeg savner noget action og noget vilje fra ministeren, og at hun siger, at nu må vi have ryddet op i nogle af de her ting og gå i gang med at undersøge området, siger hun.

/ritzau/