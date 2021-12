Anklager mener, at blå tommeltot i Messerschmidt-sag er flertydig

Anklageren i sagen mod Morten Messerschmidt mener ikke, at et like på Facebook er lig enighed

Morten Messerschmidts hovedargument for, at dommer Søren Seerup var inhabil, da han med en enig ret i ryggen dømte ham skyldig for EU-svig og dokumentfalsk, er likes på det sociale medie Facebook.

Næstformanden i DF henviser til opslag, der kan tolkes som kritiske over for Dansk Folkeparti eller ham selv.

Anklageren i sagen, Andreas Myllerup Laursen, der taler for, at dommeren ikke var inhabil, siger i Østre Landsret mandag, at et like på Facebook ikke nødvendigvis er et udtryk for enighed.

"Man må spørge sig selv, hvad der ligger i et sådan et like? Man kan sige, at det er en tiltræden til udsagnet. Altså at man er enig i udsagnet."

"Men kan man det? Betyder et like, at man er 100 procent enig? Overvejende enig? Enig i noget af det? I noget at det? Der findes ikke et symbol, der differentierer," siger anklageren og fortsætter:

"Derfor kan det være svært at sige, hvad der ligger i dette her med et like."

Han siger yderligere, at et like kan tolkes som mange ting. Hvis eksempelvis en kollega skriver, at vedkommende er syg, er et like så en glæde over sygdommen eller en tilkendegivelse af, man har set opslaget.

En lang række af de likes, Morten Messerschmidt har ført frem i retten, er på opslag på Facebook foretaget af dommerens bror. Og det mener anklager Andreas Myllerup Laursen også skal tages med.

"Man bør også overveje relationen. Forældre vil vel ubetinget like det, deres børn lægger op."

"Lægger min søster et billede af en kat op, så liker jeg det. Men betyder det, at jeg kan lide katten? Eller min søster," siger anklageren og fortsætter:

"Relationen har nok også en hvis betydning. Så jeg mener, at man skal være varsom med at tolke et like som enighed."

Ud over diskussionen om, hvad likes betyder, peger anklageren på tidligere sager, hvor diskussioner og ytringer på Facebook ikke har ført til, at eksempelvis domsmænd er blevet erklæret inhabile.

Samt at omkring 20 likes givet over otte år ikke er et udtryk for et konsekvent, fortløbende mishag mod Dansk Folkeparti.

