Anklager mod Frank Jensen om krænkelser

2004:

Til en julefrokost gjorde Frank Jensen "grænseoverskridende tilnærmelser" over for en studentermedhjælper.

Han var på det tidspunkt Socialdemokratiets politiske ordfører. Han undskyldte efterfølgende, at han havde "ladet munden løbe" og sagde, at det var blevet fejltolket.

2011:

Flere kvinder følte sig krænket af overborgmesteren, som havde slikket dem på øre og hals samt forsøgt at fastholde og kysse dem på dansegulvet ved en julefrokost. Frank Jensen udtrykte ærgrelse over, at hans "glade dans" blev opfattet som krænkende.

2012: På værtshus i Nyhavn

En gruppe socialdemokrater gik efter et seminar på værtshus i Nyhavn i København. Med var den dengang 23-årige organisationssekretær Maria Gudme. Ifølge hende lagde Frank Jensen sin hånd på hendes lår og førte den under hendes kjole. Frank Jensen har på Facebook undskyldt episoden.

2017: Øl på rådhuset

En flok politikere mødtes til en øl efter et møde på Rådhuset i København. Her "nussede" Frank Jensen ifølge en kvinde, der ønsker at være anonym, hendes ben mod hendes vilje.

2019: Kys i Fælledparken

Ifølge den nuværende formand for partiets ungdomsorganisation, DSU, kyssede Frank Jensen sidste år i Fælledparken i København hende på kinden, hvilket hun oplevede som krænkende. Frank Jensen afviser den unge kvindes udlægning.

1990-2019: Syv sager mere

Ifølge Jyllands-Posten er der yderligere syv sager, hvor kvinder har anmeldt Frank Jensen for krænkende adfærd til et advokatkontor, der undersøger sagerne.

Disse sager skal spænde helt fra slutningen af 1990'erne og frem til 2019. Det er ikke oplyst, hvad de syv sager mere konkret omhandler.

Kilder: TV2, Ritzau, Jyllands-Posten.

/ritzau/