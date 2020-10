Anklager mod overborgmester Frank Jensen

* I 2004 og 2011 blev Frank Jensen (S) offentligt omtalt i to sager om sin opførsel over for yngre kvinder i forbindelse med julefrokoster.

* Lørdag stod to andre kvinder frem med beskyldninger mod Jensen, der er overborgmester i København og næstformand i Socialdemokratiet. Sagerne er fra 2012 og 2017.

* Den socialdemokratiske ledelse har kendt til sagen fra 2012 siden dengang.

* Maria Gudme er medlem af regionsrådet i hovedstaden. Hun beskylder overborgmesteren for at lægge sin hånd på hendes lår og føre den op under hendes kjole.

* En anonym kvinde står også frem og beskylder Jensen for at befamle hende mod hendes vilje.

* I 2017 oplevede hun, at Frank Jensen tog hendes ben og begyndte at nusse benet og fødderne.

