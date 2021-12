Anklagere og forsvarere får knap 15 millioner for rigsretssag

Knap 15 millioner kroner plus moms skal statskassen udbetale til anklagerne og forsvarerne i forbindelse med rigsretssagen mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Det fremgår af den 149 sider lange dom, der mandag er lagt på Rigsrettens hjemmeside.

For deres arbejde i sagen modtager anklagerne Jon Lauritzen og Anne Birgitte Gammeljord henholdsvis 4.750.000 kroner plus moms og 3.000.000 kroner plus moms i salær. De har ført sagen på vegne af Folketinget.

Forsvarerne Nicolai Mallet og René Offersen modtager henholdsvis 3.350.000 kroner plus moms og 3.800.000 kroner plus moms.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge fagmediet Advokatwatch får forsvarer Jonas Christoffersen, som er Offersens forretningspartner, ikke tildelt salær, da han har været med som såkaldt ekstramand.

De samlede omkostninger til de ovennævnte advokaters salærer er således i alt 14,9 millioner kroner plus moms. Tidligere udbetalte acontosalærer fratrækkes.

Sagen endte med, at Støjberg blev idømt 60 dages fængsel for instruksen om adskillelse af asylpar.

Det har tidligere været fremme, at det langtfra er gratis at gennemføre en rigsretssag. Der blev i alt afholdt mere end 30 retsmøder.

Blandt andet kom det i juli frem, at der var sat omkring 12 millioner kroner af til leje og andre omkostninger i forbindelse med lokalerne i Eigtveds Pakhus. Det skrev det politiske medie Altinget.

Endnu kendes de samlede omkostninger til rigsretssagen ikke.

Anklager Jon Lauritzen har i øvrigt fået dækket knap 630.000 kroner i udlæg. Anne Birgitte Gammeljord har haft udlæg for knap 21.000 kroner.

Støjberg blev dømt for at være ansvarlig for, at der i 2016 i hendes tid som udlændinge- og integrationsminister blev iværksat og fastholdt en ordning, hvor asylpar, hvoraf mindst den ene var mindreårig, blev adskilt i strid med loven.

/ritzau/