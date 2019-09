Anklagere om udskudt politiforlig: Vi står i et akut problem

Der er ikke nok hænder til at løse store bunker med opgaver, mener Foreningen for Offentlige Anklagere.

Anklagemyndigheden mangler hænder og midler nu, og derfor er det ærgerligt, at justitsminister Nick Hækkerup (S) har valgt at udskyde forhandlingerne om et nyt fireårigt politiforlig med et år.

Det mener Line Scharf, formand for Foreningen for Offentlige Anklagere.

- Det er vi lidt kede af, fordi vi står i et akut problem.

- Vi har et ressourceproblem lige nu. Vi har store bunker med opgaver liggende, og vi har simpelthen ikke nok hænder til at lave de opgaver, siger hun.

Line Scharf understreger imidlertid, at hun har forståelse for, at man ikke vil haste noget igennem.

Når sager ryger nederst i bunken og bliver udskudt, kan det have konsekvenser for retssikkerheden.

Berlingske har beskrevet, hvordan lange sagsforløb kan have den konsekvens, at vidner glemmer, at beviser forsvinder, og at dømte slipper billigere.

Der skulle have været forhandlet nyt politiforlig i efteråret for at komme frem til en fireårig politisk aftale, der skulle løbe fra 2020. Men det er nu udskudt, så forhandlingerne skal ske i efteråret 2020 og aftalen løbe fra 2021.

Ifølge Nick Hækkerup er både politi og anklagemyndighed "meget pressede" og mangler ressourcer. Det skal politiforliget rette op på.

Line Scharf savner en midlertidig løsning, mens arbejdet om et nyt politiforlig står på.

- Vi har igennem lang tid skruet på mange knapper for at gøre sagsgange og andet mere effektive, og nu er der bare ikke mere at skrue på. Det er simpelthen flere folk i anklagemyndigheden, der skal løse problemet.

- Jeg er skuffet over, at man ikke har forsøgt at løse det problem, der er hos anklagemyndigheden, ved at tilføje nogle midler allerede nu, siger Line Scharf.

Antallet af straffesager, der er over 180 dage gamle, er mere end firedoblet de seneste tre år.

Nylige tal, som Berlingske har fået aktindsigt i, viser, at anklagemyndigheden har 47.390 sager liggende, der er mere end 180 dage gamle, og hvor der ikke er taget stilling til om, hvorvidt der skal rejses tiltale.

I 2016 var tallet 11.394.

/ritzau/