Anmeldelser af mandatsvig er mere end tredoblet

Antallet af anmeldelser af mandatsvig svinger meget fra år til år, men i 2021 var tallet bemærkelsesværdigt højt.

I alt 2743 gange blev der anmeldt sager om mandatsvig i 2021. Det er en stigning på 373 procent i forhold til året før, hvor tallet lå på 580.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Mandatsvig går under den kategori, der betegnes som økonomisk kriminalitet. Man begår mandatsvig, hvis man forvalter andres penge og udnytter det til at give sig selv eller andre en gevinst.

Lars Bo Langsted, professor emeritus på Juridisk Institut på Aalborg Universitet, giver et eksempel:

- Det typiske mandatsvig er et, hvor gerningsmanden kan handle på vegne af offeret – eksempelvis ved at have et kreditkort fra sit firma, som man så bruger til private indkøb, skriver han i en kommentar.

Lars Bo Langsted har dog også et par forbehold at tage. Han påpeger, at tallet for 2021 sagtens kan handle om store sager med mange forhold.

Desuden var tallet i 2020 "usædvanligt lavt", fortæller professoren.

I tallene fra Danmarks Statistik fremgår det også, at der har været væsentligt færre anmeldelser af bedrageri i 2021.

Der blev i alt anmeldt 8520 færre sager sidste år. Det samlede antal anmeldelser endte derfor på 46.063 og var et fald på 16 procent.

Anette Storgaard er professor i kriminologi ved Aarhus Universitet. Hun påpeger, at statistikken kun siger noget om, hvor mange forbrydelser, der bliver anmeldt.

For at tegne det fulde billede bliver vi nødt til at følge med i, hvor mange der rent faktisk bliver dømt.

- Man skal også lige se, hvor meget af det, der bliver til domfældelser.

- Det gælder især når der er en stor stigning, for det er ikke sikkert, at det bliver til noget, siger hun.

