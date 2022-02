Anmeldere hylder ungt stjerneskuds præstation i periodedrama

Begejstringen er ikke til at tage fejl af hos danske anmeldere, der har set filmen "Du som er i himlen", som torsdag har biografpremiere.

Fra Jyllands-Postens anmelder lyder der rosende ord til filmens instruktør, Tea Lindeburg.

- Ved at placere perspektivet bag kulisserne skildrer hun helt uden at gå på kompromis med historisk troværdighed scener fra et kvindeliv. Det er eminent, skriver Katrine Sommer Boysen og kvitterer med fem ud af seks stjerner i torsdagens avis.

Periodedramaet foregår i 1800-tallet. Den unge Lise er den ældste i en søskendeflok og har planer om at rejse væk og gå i skole. Men hendes højgravide mor går i fødsel - en fødsel der ikke går godt.

Filmen har det unge stjerneskud Flora Ofelia Hofmann Lindahl i hovedrollen som den 14-årige Lise.

Og den præstation imponerer både Politikens og Berlingskes anmelder.

- Altafgørende er naturligvis også, så fint Tea Lindeburg får Flora Ofelia Hofman Lindahl til at spille tonerent i den altdominerende hovedrolle som den 14-årige Lise, skriver Politikens anmelder Kim Skotte og giver filmen fem ud af seks hjerter.

Imens skriver Berlingskes anmelder Kristian Lindberg i torsdagsavisen, at Lindahl er "som skabt til denne rolle med sine sarte træk og spillevende øjne".

Han giver filmen fem ud af seks stjerner. Så højt når Kristeligt Dagblads anmeldelse ikke op, hvor filmen får fire ud af seks stjerner i torsdagens avis.

Her roser anmelder Henrik Wivel det visuelle og skriver, at "kompositionerne både udendørs og ikke mindst indendørs ligner billeder af 1800-tallets genremalere".

"Du som er i himlen" er en filmatisering af bogen "En dødsnat" af Marie Bregendahl fra 1912.

Hos ugebladet Alt for Damerne kalder filmredaktør Stephanie Caruana filmen for "umanerlig smuk, håndholdt og dvælende", men også "levende, fremfor alt".

Filmen har også stjerner som Thure Lindhardt og Lisbet Dahl på rollelisten. Flora Ofelia Hofman Lindahl har allerede fået en pris for sin rolle som Lise.

Det skete i september sidste år, hvor den 16-årige skuespiller vandt prisen for Bedste Hovedrolle ved filmfestivalen San Sebastian.

Lørdag fik filmen samtidig hovedprisen på den store filmfestival i Göteborg.

/ritzau/