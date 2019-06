Anna Mee Allerslev dropper injuriesag mod flere medier

Den tidligere borgmester i København Anna Mee Allerslev, der trak sig efter flere sager, opgiver injuriesag.

Tidligere beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune Anna Mee Allerslev har opgivet sin injuriesag mod Berlingske og B.T. Det skriver B.T.

Sagen blev startet, da medierne beskrev, hvordan Anna Mee Allerslev havde kommunikeret med forvaltningen i Københavns Kommune om, hvordan et murerfirma, hun selv havde engagementer med, kunne få mulighed for at afholde koncerter.

- Påstandene mod min person bliver grovere og grovere, som tiden går. I dagens artikler beskylder B.T. mig igen for korruption og bestikkelse.

- Jeg har derfor instrueret min advokat, Bjarke Vejby, om at anlægge injuriesag mod dem og Berlingske, der desværre gentager B.T.'s injurier, skrev den tidligere politiker på Facebook i efteråret 2018.

Men den sag er altså nu droppet, selv om den var berammet til september.

- Sagen er hævet, siger Anna Mee Allerslevs advokat til B.T uden at oplyse hvorfor.

