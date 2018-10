Anna Mee Allerslev sagsøger BT og Berlingske for injurier

- Påstandene mod min person bliver grovere og grovere, skriver eksborgmester Anna Mee Allerslev på Facebook.

Den tidligere borgmester i Københavns Kommune Anna Mee Allerslev lægger sag an mod aviserne BT og Berlingske.

Det skriver hun i et opslag på Facebook.

Årsagen er en lang række kritiske artikler i B.T., der også er blevet gengivet af Berlingske, lyder det fra den tidligere radikale borgmester.

- Påstandene mod min person bliver grovere og grovere, som tiden går. I dagens artikler beskylder B.T. mig igen for korruption og bestikkelse, skriver Allerslev mandag aften på Facebook og fortsætter:

- Jeg har derfor instrueret min advokat, Bjarke Vejby, om at anlægge injuriesag mod dem og Berlingske, der desværre gentager B.T.'s injurier.

Allerslev sagde i oktober sidste år farvel og tak til politik i København kort før kommunalvalget.

Det skete, efter at B.T. havde skrevet adskillige artikler om beskyldninger om vennetjenester og kritik af, at hun fik stillet et lokale gratis til rådighed på Københavns Rådhus i forbindelse med sit bryllup.

På det tidspunkt var hun beskæftigelses- og integrationsborgmester i København og spidskandidat for De Radikale.

Siden da har B.T. fortsat skrevet adskillige kritiske artikler. Blandt andet om hendes brug af Øens Murerfirma, der havde et tæt samarbejde med Anna Mee Allerslevs forvaltning i Københavns Kommune.

Og nu har Allerslev altså lagt sag an mod både B.T. og Berlingske.

- Jeg kan oplyse, at min klient i dag har instrueret mig om at anlægge injuriesag mod de to avisers ansvarshavende chefredaktører.

- Grundlaget for injuriesagen er de sigtelser, der – direkte eller indirekte - er fremsat mod min klient over en meget lang periode for bestikkelse og korruption, skriver advokat Bjarke Vejby ifølge Allerslevs Facebook-opslag.

Han forklarer også, at det blandt andet spiller en rolle, at Allerslev har trukket sig fra politik.

- Søgsmålet er funderet i den europæiske menneskeretskonvention, der sikrer private borgere beskyttelse af navn og rygte. Denne konvention er en del af dansk lov, skriver advokaten og tilføjer:

- Det bemærkes, at min klient for længst er ophørt som politiker, hvorfor modstående hensyn til pressens ytringsfrihed vægter langt mindre.

