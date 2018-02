Anna Mee Allerslev skal på ny under advokatfirmas lup

Københavns Kommune beder advokatfirmaet Horten om at lave ny undersøgelse af tidligere borgmester.

Københavns Kommune beder nu advokatfirmaet Horten om at lave en ny undersøgelse af kommunens tidligere beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R).

Det oplyser den administrerende direktør i Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsforvaltning, Bjarne Winge. Det skriver BT.

- Vi har bedt advokatfirmaet Horten, som er kommunens juridiske rådgiver i sagen, vurdere, om de artikler, der har været fremme i medierne i de seneste dage, indeholder nye oplysninger af betydning for Hortens oprindelige vurdering.

- Vi vil oversende den nye vurdering til Folketingets Ombudsmand som supplement til den redegørelse, som kommunen fremsendte til ombudsmanden den 22. januar 2018, lyder det.

Undersøgelsen kommer i kølvandet på, at BT har kunnet fortælle, at Øens Murerfirma tilsyneladende har stået for hovedentreprisen på Anna Mee Allerslevs lejlighed.

Samme firmas direktør, Jan Elving, er en personlig ven af Anna Mee Allerslev.

Som led i hovedentreprisen har Øens Murerfirma betalt regninger for over 25.000 kroner for Anna Mee Allerslev.

Den nye undersøgelse kommer efter en tidligere udfærdiget undersøgelse af Horten, der slog fast, at Anna Mee Allerslev ikke var inhabil i sagen.

/ritzau/