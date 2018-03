Anonym hjælp mod pædofili kan være på vej

Folk med pædofile tilbøjeligheder bør kunne få behandling uden henvisning fra egen læge, lyder forslag fra ekspert. Politikere på Christiansborg er enige.

Det skal være lettere for personer med pædofile tilbøjeligheder at søge om hjælp, inden det går galt.

Det foreslår både eksperter og politikere.

Som reglerne er nu, skal de have en henvisning fra deres egen læge for at komme i behandling, og så kommer det til at stå i journalen, at man er henvist til udredning eller behandling for pædofili.

Hvert år ringer mellem 60 og 80 personer for at søge om hjælp hos den anonyme rådgivningslinje Bryd Cirklen under Sexologisk Klinik på Rigshospitalet, skriver Politiken.

Omkring hver tredje ender i behandling, mens resten mister kontakten med systemet.

Men står det til psykolog og ph.d. Susanne Bengtson fra Retspsykiatrisk Ambulatorium ved Aarhus Universitetshospital bør det være muligt at få hjælp uden at skulle igennem sin egen læge.

- Det kan mange ikke overskue. De frygter konsekvenserne, hvis det registreres, at de har seksuelle tanker om børn, siger Susanne Bengtson til Politiken.

Hun mener, at det skal være muligt at komme i behandling uden at skulle have en henvisning.

- Det er min vurdering, at vi ville kunne få flere i behandling, hvis de ikke skal omkring egen læge, siger hun.

Ellids Kristensen, der er ledende overlæge ved Sexologisk Klinik på Rigshospitalet, er enig.

- Vi har en forpligtelse til at passe på vores børn, og vi har en forpligtelse til at hjælpe de mennesker, der frivilligt rækker ud efter hjælp, siger hun til avisen.

Folketingets tre største partier, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre, ser alle positivt på et forslag om, at folk med pædofile tilbøjeligheder skal kunne få behandling uden henvisning fra egen læge.

- Jeg tror, at det tillidsforhold, mange har til egen læge, har sin grænse, hvis man går med noget, man virkelig synes er problematisk, siger Flemming Møller Mortensen, der er sundhedsordfører for Socialdemokratiet.

Han tilføjer, at det er noget, som Christiansborg bør kigge på "øjeblikkeligt".

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, bakker også op om forslaget.

Hun kalder det en god idé.

- Man har tidligere sagt, at hvis man behandler pædofile, kan en tredjedel af overgrebene forhindres. Hvis de kan behandles i stedet for at gå med det i det skjulte, er det bedre, siger Liselott Blixt.

I Tyskland kan personer, som har seksuelle fantasier om børn, ifølge Politiken få gratis behandling, uden det bliver registreret.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Men sundhedsordfører Jane Heitmann (V) fortæller, at hun gerne vil høre nærmere om systemet i Tyskland, før hun lægger sig fast på, om Danmark bør indføre noget lignende.

- Næste skridt er, at vi helt konkret får set på, hvilke erfaringer man har gjort sig i Tyskland, siger Jane Heitmann og tilføjer:

- Vi skal som samfund strække os langt for at forhindre seksuelle overgreb på børn.

Undersøgelser viser ifølge Politiken, at mellem en og tre procent af alle voksne mænd har seksuelle fantasier om børn. Størstedelen handler aldrig på deres lyster.

/ritzau/