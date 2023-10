Anonymitet skal beskytte regionale medarbejdere mod trusler

Den enkelte medarbejder på social- og sundhedsområdet skal selv kunne vælge, om hele vedkommendes navn skal stå på det navneskilt, de ansatte bærer.

Det siger Anders Kühnau, formand for Danske Regioner.

- Vi ønsker at beskytte medarbejderne så godt som muligt imod vold, trusler og chikane uden for deres arbejdstid, siger han.

- Det gør vi selvfølgelig også, når de er på arbejde. Men vi må konstatere, at der er også en del af vores personale, som oplever, at det også sker uden for arbejdstiden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved kun at lade sig præsentere sig med fornavn eller enkelte dele af sit navn vil det mindske sandsynligheden for, at personer kan finde og opsøge medarbejdere uden for arbejdspladsen.

Det betyder også, at hvis man har et meget specielt navn, vil det være muligt at få et helt andet navn på sit navneskilt.

- Der vil jo være nogle medarbejdere, som har et fornavn, som er så sjældent, at man også vil kunne finde dem frem alene på grund af fornavnet. Så er der mulighed for at sætte et andet navn på, siger Anders Kühnau.

Det vil være en opgave for den enkelte region at finde en løsning, hvis det er tilfældet.

Initiativet er ikke helt nyt.

Alle regioner har allerede arbejdet med, hvordan navneskiltene skal håndteres både på afdelingsniveau og hospitalsniveau.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det nye er, at Danske Regioner vil give den enkelte medarbejder ret til selv at bestemme.

Dermed skal det ikke være en fælles beslutning.

Formanden vurderer, at det ikke vil have nogen betydning, hvis kun dele af afdelingen benytter sig af den nye mulighed.

- Det er ikke det, der er det afgørende, om man har hele navnet stående på sit navneskilt i forhold til at skabe balance og i forhold til at skabe gode relationer mellem patienter og personale, siger Anders Kühnau.

Det er nu op til de enkelte regioner, hvordan beslutningen helt konkret skal udfolde sig.

/ritzau/