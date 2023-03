Ansat i styrelse mistænkes at have søgt oplysninger om 3300 borgere

En medarbejder i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri) er blevet afskediget og politianmeldt, efter at vedkommende uberettiget har søgt oplysninger om måske helt op til 3300 borgere.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Siri.

Sagen startede i oktober 2022, da styrelsen blev kontaktet af en borger, som mente, at en medarbejder uberettiget tilgik vedkommendes oplysninger.

Af en aktindsigt, som Ritzau har fået, fremgår det, at borgeren mente, at medarbejderen brugte oplysningerne mod vedkommende.

2. november lykkedes det styrelsen at finde ud af, hvilken medarbejder sagen drejede sig om, og man konstaterede, at medarbejderen havde foretaget opslag og skaffet sig adgang til data, uden at det havde nogen forbindelse til medarbejderens arbejdsopgaver.

Ved sine opslag har medarbejderen kunnet se oplysninger som personnummer, indkomst, familierelationer og afgørelser i borgeres udlændingesager.

Ifølge styrelsen kan det ikke udelukkes, at den pågældende medarbejder uberettiget har søgt oplysninger om op til 3300 personers data i perioden januar 2021 til november 2022.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at det ikke sker igen. Derfor vil vi også gennemgå vores nuværende procedurer og retningslinjer for at se på, om vi kan gøre mere for at forebygge misbrug af adgange til personoplysninger, siger Trine Rask Thygesen, som er direktør i styrelsen.

Siri har ud fra et forsigtighedsprincip sendt et informationsbrev til alle potentielt berørte borgere. Hændelsen er også anmeldt til Datatilsynet.

