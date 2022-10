Ansat på plejehjem hjemsendt efter hun stod frem i dokumentar

Den ansatte på plejehjemmet Nørremarken i Køge, Anne Andreassen, der står frem i TV 2's dokumentar om omsorgssvigt, er blevet hjemsendt.

Det oplyser hun til regionalmediet sn.dk.

– Jeg fik bare at vide, at jeg ikke skulle møde op på arbejde, og nu skal jeg til tjenestelig samtale i uge 43, siger Anne Andreassen til mediet.

Det skete ifølge mediet for omkring fire uger siden, da TV 2 kontaktede Køge Kommune i forbindelse med dokumentaren.

Artiklen fortsætter under annoncen

– På mødet deltog HR og vores nye leder på Nørremarken. De sagde, at jeg blev nødt til at blive hjemsendt, indtil de fandt ud af, hvad der var hoved og hale i det. Men det er jo ikke mig, der har gået rundt med skjult kamera.

Ifølge Anne Andreassen har Køge Kommune beskyldt hende for at have hjulpet TV 2 med kontaktoplysninger til pårørende til beboere på plejehjemmet. Hun understreger dog, at hun ikke har udleveret personfølsomme oplysninger.

I dokumentaren fortæller Anne Andreassen, at hun fire gange er gået til fire forskellige ledere på Nørremarken for at gøre opmærksom på problemerne.

Men det har ifølge plejehjemsmedarbejderen ikke ført til forbedringer.

Hun får nu hjælp af TV2's advokat til sin personalesag, skriver sn.dk.

- Jeg forventer bestemt ikke, hun skal fyres, da det er helt vildt modigt af hende at råbe op om de her forhold, siger redaktionschefen for dokumentargruppen hos TV 2, Troels Jørgensen, til fagmediet Journalisten.

Han bekræfter videre til Journalisten, at TV 2 har bedt Anne Andreasen om at udlevere telefonnumre på nogle pårørende til plejehjemsbeboerne.

TV 2-dokumentaren sendes torsdag. En medarbejder fra tv-stationen har en periode været ansat på plejehjemmet og foretaget optagelser med skjult kamera.

Udsendelsen viser eksempler på, at beboere ikke får hjælp til helt basale behov som at få skiftet ble, få medicin og mad.

Der er også eksempler på beboere, som ligger mange timer i sengen uden at blive vendt eller hjulpet op.

/ritzau/