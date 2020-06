Ansatte blev coronasmittet: Hospitalsafdeling får strakspåbud

Arbejdstilsynet giver strakspåbud til lungeafsnit, efter at flere ansatte blev coronasmittet og en døde.

Arbejdstilsynet giver strakspåbud til en lungeafdeling, hvor mere end 60 procent af afdelingens ansatte blev smittet med coronavirus.

Det skriver DR, der har fået aktindsigt i en række dokumenter i sagen.

Der er tale om Lungemedicinsk afsnit L13 på Bispebjerg Hospital, hvor 16 ud af 26 ansatte blev syge med Covid-19.

En af de smittede ansatte, en 36-årige social- og sundhedsassistent, endte i midten af april med at miste livet, efter at han havde arbejdet på afsnittet i blot ti uger.

Ifølge Arbejdstilsynet kan det være en farlig kombination behandlingskrævende patienter, smalle hospitalsgange og manglende "effektive foranstaltninger", der medførte den udbredte smittespredning.

Lungeafdelingen er det afsnit, der har haft de fleste og mest syge coronapatienter indlagt - ud over hospitalets intensivafdeling.

- Det er Arbejdstilsynets vurdering, at arbejdet på Lungemedicinsk afsnit på Bispebjerg Hospital ikke er planlagt og tilrettelagt, så det kan udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fordi der ikke er truffet effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte mod risikoen for smitte med ny coronavirus, skriver tilsynet i påbuddet ifølge DR.

Selv om ledelsen har taget flere initiativer for at begrænse smitten, er det langt fra nok, vurderer Arbejdstilsynet.

Ifølge påbuddet er pladsforholdene så trange på afsnittet, at de ansatte strejfer hinanden, når de går forbi hinanden.

Efter at den 36-årige medarbejder og fem andre ansatte blev smittet i starten af april, skar ledelsen antallet af patienter fra 20 til 18, ligesom der blev taget en række andre forholdsregler.

Hospitalet fastholder dog trods påbuddet, at der var "truffet de nødvendige foranstaltninger", da Arbejdstilsynet kom på besøg i maj. Det skriver hospitalsdirektøren i en mail til DR.

/ritzau/