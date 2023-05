To ansatte bortvist i sag om 13-årig piges journal

To ud af seks ansatte er blevet bortvist efter at have foretaget uberettigede opslag i en 13-årig piges journal.

Det oplyser Region Sjælland i en mail til Ritzau. Tidligere torsdag oplyste regionen, at der var tale om en eller flere af seks ansatte.

I de fire øvrige sager har der ifølge Region Sjælland været tale om fagligt begrundede opslag.

Af de fire sager er der givet to påtaler og én advarsel, fordi andre retningslinjer ikke blev fulgt.

Artiklen fortsætter under annoncen

En mistanke er frafaldet.

Hjemsendelsen af de seks medarbejdere skete den 20. april. Lørdagen inden var den 13-årige pige forsvundet fra sin avisrute og ifølge politiet blevet frihedsberøvet og udsat for overgreb.

Hun blev fundet i live på en adresse i Korsør om søndagen og kort efter kørt til undersøgelse på Rigshospitalet.

Et antal medarbejdere var også blevet hjemsendt i Region Hovedstaden under samme mistanke, skrev regionen i en pressemeddelelse 19. april.

Det har endnu ikke været oplyst, hvor mange der var tale om i Region Hovedstaden, men tre medarbejdere fra Rigshospitalet er blevet undersøgt. De var alle tilbage i arbejde kort efter.

Tidligere har Rigshospitalets direktør, Rasmus Møgelvang, oplyst, at de medarbejdere, der har været inde og kigge på journalen, ikke nødvendigvis har kunnet læse, hvad der står.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skyldes, at det kun personer, der er ansat på den specifikke afdeling på Rigshospitalet, hvor pigen blev undersøgt, som kan læse den.

De seks medarbejdere fra Region Sjælland, der har været hjemsendt, er fra "forskellige faggrupper og virksomhedsområder". Det skriver Region Sjælland uden at uddybe yderligere.

De seks medarbejdere har alle kunnet læse indholdet af pigens journal. Det har Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, tidligere oplyst til DR.

Region Sjælland ønsker ikke at oplyse, om der er foretaget politianmeldelser i nogen af sagerne.

/ritzau/