Ansatte i ældreplejen bifalder ny teknologi

Ny opgørelse viser, at vasketørretoiletter, intelligente senge og digital genoptræning vinder frem i ældreplejen. En undersøgelse fra fagforbundet FOA viser, at de ansatte er glade for udviklingen. Men bagsiden ved den ny teknologi er, at udsatte ældre risikerer at ende i ensomhed, lyder advarslen

Hvis en beboer falder på plejecenteret Skovhuset i Hillerød, vil der omgående lyde en alarm på vagtens telefon. Det er særlige sensorer i gulvet, der giver besked, når en person er faldet.

Plejecenteret i Nordsjælland er et eksempel på, at stadig flere kommuner indfører ny teknologi i ældreplejen. En ny opgørelse fra Kommunernes Landsforening foretaget blandt 84 kommuner viser, at der nu er flere end 1000 velfærdsteknologiske projekter i gang på landsplan.