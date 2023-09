Ansatte i kommuner sender nødråb til Folketinget om presset velfærd

I mange kommuner er økonomien så presset af stigende udgifter, at der er udsigt til besparelser.

Det får nu repræsentanter for mere end 200.000 kommunalt ansatte til at råbe op.

I et fælles brev til Folketingets politikere advarer medarbejderrepræsentanter på tværs af faggrupper fra 67 kommuner om, at medarbejderne allerede er så pressede, at det går ud over borgerne.

- På tværs af de kommunale faggrupper har vi en fælles bekymring: Vi frygter for vores kollegers ve og vel. Og vi frygter, at de pressede arbejdsvilkår skal gå endnu mere ud over den velfærd, vi er sat i verden for at levere.

- Det ender med at gå ud over børnene, de syge, de plejekrævende, de ældre – alle dem, der har berøring med vores velfærdsydelser. Det er ikke i orden, lyder det i brevet.

Det er underskrevet af medarbejderne i det såkaldte HovedMed, som er det øverste samarbejdsudvalg i kommunerne, i 67 kommuner.

Ifølge Therese Holgersen, som er social- og sundhedsassistent og medarbejderrepræsentant i Greve Kommune, er det alvor.

- Budskabet er, at medarbejderne er trætte. De kan ikke mere, og de kan ikke stå på mål for den faglighed, de leverer.

- Hvis vi ikke tager toppen af det øgede arbejdspres, vi ser lige nu og her, så er der endnu flere, der vil forlade velfærdsfagene. Og vi er jo om nogle velfærden. Os, der er derude og tager os af borgerne i samfundet, siger hun.

Opråbet kommer i kølvandet på den seneste tids debat om kommunernes økonomi.

Både røde og blå borgmestre har fortalt om, at der er besparelser i vente eksempelvis på skoler og ældrepleje, fordi kommunernes udgifter stiger eksempelvis fra det specialiserede socialområde.

Det sker, samtidig med at dansk økonomi ifølge regeringen er i topform.

Finansminister Nicolai Wammen (S) kunne opjustere det finanspolitiske råderum med fire milliarder, da han fremlagde regeringens økonomiske redegørelse 31. august.

De kommunalt ansattes opråb gør indtryk på regeringen, siger Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen.

Han fremhæver, at regeringen har sat en ekstra milliard af til velfærden på næste års finanslov, hvoraf de 650 millioner kroner fordeles til kommunerne.

- Det løser ikke alle problemer, men det er en håndsrækning i forhold til at få budgetterne til at hænge sammen.

- Derudover har vi en betydelig opgave med at få fjernet bureaukrati, sådan så medarbejderne skal bruge mindre tid på papir, skemaer og kontrol og mere tid på det, der gør en forskel, nemlig at være sammen med de ældre og børnene i vores velfærdssamfund, siger han.

