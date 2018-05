Ansatte i landets kommuner har færre sygedage end tidligere

For andet år i træk har kommunale medarbejdere færre sygedage. Sidste år havde en fuldtidsansat 11,7 sygedage.

Sygefraværet for lærere, pædagoger, akademikere, socialrådgivere og andre ansatte i landets 98 kommuner er faldet de seneste to år.

I 2017 havde en medarbejder i gennemsnit 11,7 sygedage om året. Det er et fald fra 2015, hvor medarbejderne ikke kom på arbejde 12,2 dage årligt på grund af sygdom.

Det viser en rapport fra Momentum, som er Kommunernes Landsforening, KL, nyhedsbrev. Organisationen selv står bag undersøgelsen.

Siden 2015 er antallet af sygedage således faldet med en halv dag for de kommunale medarbejdere. Og sidste år var sygefraværet det laveste i fem år.

Det er glædeligt, mener Michael Ziegler, der er formand for KL's Løn- og Personaleudvalg. For kommunerne har haft et stort fokus på netop sygedagene i flere år.

- Når sygefraværet falder, skaber det flere hænder til at varetage kerneopgaven og levere service til borgerne.

- Derfor arbejder kommunerne systematisk og fokuseret for at få sygefraværet til at dale, og det er meget tilfredsstillende, at det nu går den rette vej, siger han.

Men faldet i antallet af sygedage for kommunernes ansatte de seneste to år er ikke synderligt opsigtsvækkende. Det mener Thomas Lund, der er seniorforsker på Socialmedicinsk Center på Frederiksberg hospital.

- Der er jo sket et fald, men det er ikke sådan et fald, der får en til at falde baglæns ud af stolen, siger han og uddyber:

- Der er en nedadgående trend, men der ligner den kommunale sektor den private og regionale sektor, hvor der har været en generel tendens til, at sygefraværet har været nedadgående de sidste fem år.

Der kan være flere forklaringer på, at kommunernes medarbejdere har færre sygedage, mener seniorforskeren. Han har beskæftiget sig med feltet i flere år.

- Der er rigtig mange kommuner, som griber det her rigtigt fornuftigt an for at nedbringe sygefraværet. Det kan være, at man begynder at høste frugterne af det, fortæller han.

Der er markant forskel på, hvor mange sygedage de ansatte i landets kommuner har. I Samsø Kommune havde en fuldtidsansat i gennemsnit 8,9 sygedage sidste år, hvilket er det laveste på landsplan.

Anderledes ser det ud i kommunerne Slagelse og Guldborgsund, hvor en medarbejder havde 13,6 sygedage i gennemsnit i 2017. Det er det højeste sygefravær i landets kommuner.

/ritzau/