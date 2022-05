Ansatte i Næstved har ulovligt fået gaver betalt af kommunen

Ifølge DR har ansatte i Næstved fået forskellige goder betalt af kommunen, uden at det har været tilladt.

Offentligt ansatte i Næstved Kommune har i flere år modtaget forskellige goder på kommunens regning, uden at det har været efter reglerne.

Det skriver DR på baggrund af et internt revisionsnotat.

Blandt andet har ledere og medarbejdere fra skoler og dagtilbud i Næstved Kommune modtaget massage og været på restaurant som "belønningsarrangementer uden fagligt formål".

Kommunens bogholdere har også fundet lagre af gavekort til ansatte samt depoter med vin. Et af gavekortene har været på 2000 kroner og målrettet pasning af heste.

Derudover har medarbejdere fået udbetalt honorarer og tillæg uden om kommunens lønsystem. Og uden at der er afregnet lovpligtig skat og arbejdsmarkedsbidrag.

En række eksperter vurderer over for DR, at der med andre ord gennem en årrække er blevet udbetalt ulovlige honorarer og gaver.

Til DR siger Næstved Kommunes borgmester, Carsten Rasmussen (S), at han er overrasket over den kultur, der har fundet sted i kommunen.

- Det er en syg kultur, og det er ikke en kultur, som jeg vil stå i spidsen for.

- Fordi det er sådan, at når man giver gavekort, også belønninger, så er det alt sammen skattepligtigt, siger borgmesteren til DR.

Sagen har ført til, at kommunen har indkaldt seks ledere til personalemæssige samtaler. Flere af dem som tjenstlige samtaler med bisidder.

Alle sagerne ventes afsluttet inden for den kommende måned.

Næstved Kommune har valgt ikke at foretage politianmeldelser efter rådgivning fra Kommunernes Landsforening, KL, og et eksternt advokatfirma.

DR har forsøgt at foretage interviews med lederne på skole- og dagtilbudsområdet i Næstved Kommune. Ingen af lederne er vendt tilbage på henvendelserne.

Ifølge borgmester Carsten Rasmussen bliver der nu ført intern kontrol på alle kommunens områder. Det sker for at sikre, at reglerne bliver overholdt.

Han forventer, at arbejdet med kontrollen vil vare halvandet til to år.

/ritzau/