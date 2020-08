Ansatte på coronaafsnit var langt mere udsatte for smitte

7,2 procent af ansatte på coronaafdelinger var i april smittet med coronavirus, viser ny undersøgelse.

Hospitalsansatte på covid-19-afdelinger i Region Hovedstaden blev i begyndelsen af epidemien oftere smittet med coronavirus end resten af befolkningen.

Det viser en undersøgelse af knap 29.000 hospitalsansatte i regionen, som er blevet offentliggjort i det anerkendte tidsskrift The Lancet.

Det skriver DR Nyheder.

De ansatte fik over tre dage i april foretaget en test for antistoffer mod coronavirus. En antistoftest viser, om en person har været smittet med coronavirus.

Konklusionen er, at ansatte med patientkontakt i højere grad blev smittet end den øvrige befolkning - og især de ansatte på coronaafsnit.

Samlet set havde fire procent af personalet på regionens hospitaler antistoffer i blodet i april, viser undersøgelsen.

Hvis man ser på personale, der havde direkte patientkontakt, havde 4,6 procent antistoffer i blodet.

Det var særligt de ansatte på coronaafdelinger, som i april viste sig at være smittede. Her viser undersøgelsen, at 7,2 procent havde udviklet antistoffer.

Til sammenligning viste en tilsvarende undersøgelse blandt bloddonorer i april, at 2,9 procent havde udviklet antistoffer, skriver DR Nyheder.

Det første coronatilfælde i Danmark blev konstateret 27. februar.

/ritzau/