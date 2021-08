Antal coronaindlagte fordoblet i august - men langt fra top

Antallet af indlagte med covid-19 på landets hospitaler stiger.

Mandag morgen var 131 smittede indlagt, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI). Det er syv flere end et døgn tidligere.

Antallet er mere end fordoblet siden starten af august. 1. august var 57 smittede indlagte med covid-19 i Danmark.

Trods stigningen er niveauet dog markant lavere end i januar. Den hidtidige top var 4. januar, hvor 964 smittede var indlagt.

Siden er antallet af vaccinerede steget markant, og i øjeblikket er det stort set kun folk, der ikke er færdigvaccineret, som er indlagt.

- 80 procent af de indlagte er ikke færdigvaccineret, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) mandag på et pressemøde.

- Vi er på vej mod en epidemi blandt de ikke-vaccinerede i Danmark, lyder det.

Mandag morgen var 18 smittede indlagt på intensivafdelinger, og af dem lå 8 i respirator. Søndag var det henholdsvis 8 og 20.

Yderligere 774 personer er bekræftet smittet med covid-19 det seneste døgn.

Endnu en smittet er afgået ved døden. Det betyder, at i alt 2567 smittede danskere er afgået ved døden under epidemien.

Arbejdet med at vaccinere den danske befolkning skrider frem.

Yderligere 3050 personer har fået første vaccinestik, mens endnu 16.213 er færdigvaccineret.

Det betyder, at 74,7 procent af befolkningen har fået mindst ét stik. 68,9 procent er færdigvaccineret.

Står det til adjungeret professor i infektionssygdomme Eskild Petersen skal procenten af vaccinerede væsentligt højere op, før vi for alvor kan holde smitten fra døren.

- Delta-varianten, som jo dominerer, er meget smitsom. Derfor vurderer jeg, at vi skal op på 90 procent vaccinerede, siger han.

Eskild Petersen mener, at vejen frem er flere popup-vaccinationssteder i nogle af de udsatte boligområder, hvor der erfaringsmæssigt er mange smittede.

Professoren peger også på, at det kan blive relevant at tilbyde vaccinen til personer, der er yngre end 12 år.

- Det, man skal gøre efter min mening, er at tilbyde vaccinen ned til syv år, og så få givet et tredje vaccinestik til de mest udsatte grupper, siger han.

Sundhedsstyrelsen har tidligere meddelt, at man netop arbejder på retningslinjer om at tilbyde et tredje vaccinestik til personer med svækket immunforsvar.

Tallene fra Statens Serum Institut viser mandag, at endnu et sogn er nedlukket grundet mange smittede.

Det er Saltum Sogn i Jammerbugt Kommune i Nordjylland. Derudover er Skelund sogn i Mariagerfjord Kommune samt Astrup Sogn i Odder Kommune nedlukket.

/ritzau/