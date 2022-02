Antal coronaindlagte stiger for sjette dag - intensiv er stabil

Det seneste døgn er 40.179 med en PCR-test bekræftet smittet med coronavirus.

Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) fredag.

2241 af dem har også tidligere fået en positiv PCR-test, og SSI omtaler dem derfor som reinfektioner.

Antallet af indlagte med coronavirus stiger med 40 til i alt 1156.

Det er det højeste antal under epidemien, men det er dog langtfra alle, der er indlagt på grund af coronasmitte. Af dem er lidt over hver fjerde - 272 - indlagt i psykiatrien.

Det er sjette dag i træk, at antallet af indlagte stiger. Den 30. januar var der 948 indlagt med coronavirus. Det steg til 1028 dagen efter, og siden er antallet kravlet højere op og ligger altså på 1156 fredag.

Men antallet af intensivpatienter holder sig stabilt og er den seneste måned gradvist faldet. Den 4. januar var 77 på intensiv, mens tallet fredag ligger på 33 på intensiv. Det er seks flere end torsdag.

13 af dem er så syge, at de har brug for hjælp fra en respirator til at trække vejret.

Der er sket 17 nye dødsfald. Et dødsfald tæller med i statistikken, hvis man afgår ved døden, inden for 30 dage efter at være testet positive for corona. Det betyder, at corona ikke nødvendigvis er hovedårsag til dødsfaldet.

/ritzau/