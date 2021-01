Antal coronaramte danskere er steget 1502 på 29 timer

På grund af teknik oplyser SSI kun få smittetal torsdag. Det samlede antal ramte er steget 1502 på 29 timer.

I alt er 186.661 personer nu testet positive for covid-19 i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

På grund af tekniske problemer oplyser SSI ikke smittetal torsdag, men udelukkende antal testede personer og antal smittede i alt.

Tal for Sundhedsstyrelsen viser dog, at det samlede antal smittede onsdag var på 185.159. Det svarer til, at yderligere 1502 personer er konstateret smittet.

Det er en smule flere end de foregående par dage. Opgørelsen dækker dog over 29 timer.

- Ligeledes vil tallene i morgen (fredag, red.) inkludere prøvesvar fra mindre end et døgn og dermed underestimere, skriver SSI.

Det er nu kommet svar på knap 11,7 millioner test under epidemien, hvilket er 112.415 flere end onsdag.

Det svarer til, at 1,34 procent af prøverne har været positive for covid-19. Det er det laveste siden 12. november.

Mens de daglige smittetal altså ikke er kommet som vanligt, er det fortsat kommet status over antal af påbegyndte vaccinationer.

I alt har omtrent 130.000 danskere fået det første af to stik af coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech. Det svarer til 2,21 procent af befolkning.

/ritzau/