Antal daglige coronatilfælde er laveste siden 9. november

Efter fem dage med flere end 1200 daglige coronatilfælde er der søndag registreret 850 nye tilfælde.

Yderligere 850 personer er konstateret smittet med covid-19. Det viser søndagens daglige smittetal fra Statens Serum Institut (SSI).

Antallet er det laveste siden 9. november. Her blev der registreret 771 nye coronatilfælde. De seneste fem dage har der været over 1200 nye smittetilfælde om dagen.

Med til historien hører, at weekendens tal kan afvige noget fra hverdage, og at der siden den seneste opdatering er kommet svar på 58.018 prøver. De forudgående fire dage er der hver dag kommet svar på over 70.000 prøver.

Der er blevet indlagt yderligere 28 personer med covid-19 siden den seneste opgørelse. Det samlede antal indlagte stiger med 17 til 254, da der også er sket udskrivelser.

Der er også sket tre dødsfald blandt personer smittet med covid-19. Det bringer det samlede dødstal blandt coronaramte i Danmark op på 784 under epidemien.

/ritzau/