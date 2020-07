Antal indlagte med corona er faldet til 17 - to døde

Siden mandag er to døde med bekræftet smitte af coronavirus. I alt 609 personer er døde med virusset.

Antallet af indlagte med coronavirus i Danmark er faldet til 17, viser opgørelsen fra Statens Serum Institut. Det er seks personer færre end mandag.

Der er registreret to dødsfald siden mandag. Dermed er i alt 609 personer døde med coronavirus i Danmark.

Yderligere ti tilfælde med virusset er bekræftet, og 48 har overstået deres infektion.

Det er et tegn på succes for genåbningen af samfundet, vurderer Joachim Hoffmann-Petersen, formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin.

- Med tanke på vi har været i gang med at lukke landet op i tre måneder, er det helt fantastisk, vi har kunnet åbne så meget op, uden det på nogen måde har ændret noget, siger han.

Han understreger dog, at coronavirusset ikke er bekæmpet endnu, og smitten kan blusse op igen, hvis vi ikke er forsigtige.

- Vi har vundet, den dag vi har en vaccine.

- Hvis folk begynder at stimle sammen, så er det forfra. Det har vi set i USA og Sydkorea, siger Joachim Hoffman-Petersen.

Han vurderer, at tallene vil fortsætte med at falde de næste måneder frem til efteråret.

- Jeg vil næsten lægge hovedet på blokken og sige, der ikke sker noget den næste måned, siger Joachim Hoffman-Petersen.

I alt har der været 12.888 bekræftede tilfælde med virusset, hvor 11.983 har overstået deres infektion.

En overstået infektion betyder, at man 14 dage efter konstateret smitte hverken er død eller indlagt.

/ritzau/