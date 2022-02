Antal indlagte med corona stiger for 12. dag i træk

Det seneste døgn er der fundet 53.747 smittetilfælde med coronavirus.

Det viser torsdagens opgørelse fra Statens Serum Institu (SSI).

Smittetilfældene er fundet blandt 172.183 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man podes i svælget.

Af de 53.747 smittetilfælde er 3205 af dem reinfektioner, hvilket vil sige personer, som tidligere har været testet positive for corona.

Torsdag runder antallet af reinfektioner 100.000 - helt specifikt 100.026.

Antallet af nye smittetilfælde kan være endnu højere, end dem der er fundet i PCR-prøverne. Det kan blandt andet forklares med, at nogle personer ikke udvikler symptomer og dermed ikke får taget en PCR-test.

SSI har vurderet, at det i de seneste måneder kun er op mod halvdelen af alle smittetilfælde, der bliver registreret i PCR-prøverne.

På hospitalerne er antallet af patienter indlagt med corona torsdag steget med 17 til i alt 1354 personer. Antallet har været stigende siden 30. januar, hvor det var 948.

Det hører dog med til historien, at antallet af indlagte patienter dækker over både patienter, der er indlagt på grund af corona og med corona.

Det betyder, at det ikke er alle patienter, der er indlagt som følge af corona. Et eksempel kunne være, at en patient er indlagt med et brækket ben og derudover er smittet med corona.

Ifølge SSI's opgørelse er 329 af de 1354 patienter indlagt i psykiatrien.

Der er 29 nye dødsfald. Alle dødsfald op til en måned efter en positiv coronatest tæller med.

/ritzau/