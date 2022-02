Antal indlagte med corona stiger fortsat - intensiv er stabil

Det seneste døgn er der fundet 53.747 smittetilfælde med coronavirus.

Det viser torsdagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Smittetilfældene er fundet blandt 172.183 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man podes i svælget.

Af de 53.747 smittetilfælde er 3205 af dem reinfektioner, hvilket vil sige personer, som tidligere har været testet positive for corona.

Artiklen fortsætter under annoncen

Torsdag runder antallet af reinfektioner 100.000 - helt specifikt 100.026.

Antallet af nye smittetilfælde kan være endnu højere, end dem der er fundet i PCR-prøverne. Det kan blandt andet forklares med, at nogle personer ikke udvikler symptomer og dermed ikke får taget en PCR-test.

Selv om omkring 50.000 mennesker for tredje dag i streg er fundet positive ved en PCR-test, ser overlæge ved intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital Christian Wamberg ingen grund til alarm.

- Vi må snart holde op med at teste så mange mennesker. Det giver ingen information. Det gav mening tidligere i pandemien, men pengene kan bruges klogere, siger han.

I stedet opfordrer han til, at man blot tester en udvalgt gruppe.

- Vi kan teste dem, der kommer ind på hospitalet med symptomer og er syge. Ellers er det er noget pjat fortsat at masseteste befolkningen, siger Christian Wamberg.

På hospitalerne er antallet af patienter indlagt med corona torsdag steget med 17 til i alt 1354 personer. Antallet har - med en enkelt undtagelse 5. februar - været stigende siden 30. januar, hvor det var 948.

Det hører dog med til historien, at antallet af indlagte patienter dækker over både patienter, der er indlagt på grund af corona og med corona.

Det betyder, at det ikke er alle patienter, der er indlagt som følge af corona. Et eksempel kunne være, at en patient er indlagt med et brækket ben og derudover er smittet med corona.

Ifølge SSI's opgørelse er 329 af de 1354 patienter indlagt i psykiatrien.

Der er 33 på intensiv, herunder 12 i respirator. Det er henholdsvis fem og fire færre end onsdag og stort set samme niveau som de seneste uger.

Der er 29 nye dødsfald. Alle dødsfald op til en måned efter en positiv coronatest tæller med.

Da der i disse måneder er udbredt smitte i samfundet, gælder dermed samme forbehold som ved coronaindlagte - corona er ikke nødvendigvis årsag til, at en person er død. Der kan desuden være forsinkelse på tallene.

/ritzau/