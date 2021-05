Antal nysmittede er igen over 1000 - to nye dødsfald

De 1088 nye smittetilfælde er fundet via 188.043 PCR-test. Det svarer til en positivprocent på 0,58.

Der er det seneste døgn registreret 1088 nye smittetilfælde, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Dermed er antallet af nysmittede på et døgn atter over 1000, efter at tallet har ligget under tre dage i træk.

Antallet af indlagte falder med 3 til 163. Der er to nye dødsfald.

De seneste smittetal er fundet via 188.043 PCR-test, hvor der podes i halsen.

Antallet af smittede - også kendt som positivprocenten - er det seneste døgn opgjort til 0,58.

/ritzau/