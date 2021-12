Antal Omikron-tilfælde stiger til knap 800

Der er nu registreret i alt 796 smittetilfælde med den nye coronavariant Omikron i Danmark.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse torsdag.

Onsdag var der fundet i alt 577 tilfælde, og dermed er antallet steget med 219.

De første to tilfælde i Danmark blev bekræftet 28. november, efter at de smittede var indrejst til Danmark fra Sydafrika. Siden er smitten med coronavarianten steget herhjemme.

De fleste af tilfældene er fundet i aldersgruppen 20-29-årige, viser en rapport fra SSI.

Omkring 25 procent af tilfældene findes i denne gruppe, mens de 50-64-årige står for lige under 20 procent.

Rapporten fra SSI baserer sig alene på 785 tilfælde. Det skyldes, at 11 af de i alt 796 tilfælde enten er indrapporteret direkte fra sygehusene eller er påvist blandt personer uden dansk CPR-nummer. Derfor indgår de ikke.

Der er torsdag ni personer indlagt med Omikron, fremgår det af rapporten.

Omkring 330 af tilfældene er fundet i Region Hovedstaden, mens knap 290 tilfælde er fundet i Region Midtjylland. Resten fordeler sig på de tre resterende regioner.

Data i rapporten opgøres med en vis forsinkelse. Dermed kan der forekomme mindre ændringer i data bagudrettet.

SSI skriver, at meget af Omikron-smitten er set i relation til supersprederbegivenheder. Mønsteret ligner det, man så i forsommeren i år, da den nu dominerende Delta-variant begyndte at sprede sig, lyder det.

Der er for eksempel fundet smitte med Omikron efter en koncert med DJ Martin Jensen i Aalborg i slutningen af november.

Der er også konstateret smitteudbrud efter en koncert med bandet Jung i Royal Arena i sidste uge og efter en fredagsbar på Panum Instituttet i København.

Onsdag præsenterede myndighederne en række nye restriktioner.

Det skyldes blandt andet frygten for Omikron, som vurderes at være mere smitsom.

På et pressemøde onsdag sagde Henrik Ullum, direktør i SSI, at der endnu er meget, man ikke ved om varianten.

- Men fordi den kommer ind i eksponentiel vækst, vil antallet gøre, at den over tid risikerer at komme op i et rigtig, rigtig ubehageligt niveau, og det er det, der gør, at vi reagerer, fortalte han.

Den eksponentielle vækst kan altså betyde, at man får et "kæmpe problem".

