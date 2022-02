Antal patienter på intensiv falder trods rekordmange indlagte

Antallet af coronasmittede fortsætter med at slå rekord. 55.001 personer er bekræftet smittede siden tirsdag.

Selv om restriktionerne så småt er fortid i Danmark, så er coronasmitten det ikke.

Det viser onsdagens smittetal fra Statens Serum Institut (SSI). De viser, at der det seneste døgn er fundet 55.001 coronasmittede blandt de personer, der har fået foretaget PCR-test.

Der er i alt foretaget 204.652 prøver, hvilket betyder at den såkaldte positivprocent er knap 27.

Foruden de nævnte PCR-test er der foretaget 127.232 antigentest - de såkaldte lyntest.

Onsdagens tal følger i kølvandet på, at en lang række restriktioner tirsdag faldt bort, så man for eksempel ikke længere behøver coronapas eller mundbind flere steder.

Blandt de mange smittede er der 2992, der tidligere er testet positive for coronavirus og dermed har fået konstateret corona mere end én gang.

Kigger man på antallet af indlagte med coronavirus, er der også tale om en ny top.

Der er lige nu 1092 indlagte med corona, men en stor del af dem er ikke indlagt på grund af corona.

Der er således 256 smittede på psykiatriske afdelinger, og tirsdag skønnede Sundhedsstyrelsen i sin ugentlige rapport, at det kun er mellem 250 og 300 af de indlagte, der har en luftvejsinfektion, som skyldes covid-19.

Svend Ellermann-Eriksen, der ledende overlæge på Mikrobiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, glæder sig over, at antallet af indlagte er nogenlunde stabilt.

- Det viser, at belastningen og alvorlig sygelighed er nogenlunde i balance.

Selv om de 1092 indlagte ikke alle sammen er indlagt på grund af coronavirus, er det stadig en belastning for sundhedsvæsnet, mener han.

- Der er nogle ekstra værnemidler. Vi bruger i forvejen mundbind, når vi er tæt på patienterne, men her skal vi også have visir og forklæde på. Der skal iføres og aftages værnemidler, og det tager tid.

- Det giver helt klart en belastning på hospitalerne, som ikke er uvæsentlig. Men vi kan til gengæld være glade for, at det ikke er det, patienterne bliver voldsomt syge af, siger han.

Der er da også blot 26 af de indlagte, der ligger på intensiv, hvoraf de 16 får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Der er yderligere 20 personer, som i løbet af det seneste døgn er døde, indenfor 30 dage efter at de er testet positive for corona. Det betyder, at corona ikke nødvendigvis er hovedårsag til dødsfaldet.

/ritzau/