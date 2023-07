Antal tvangsindlæggelser med hjælp fra politi er steget på syv år

De seneste syv år er antallet af gange, hvor politiet har hjulpet med at tvangsindlægge en person i psykiatrien, steget med 23 procent.

Det viser en aktindsigt, som DR har søgt og fået hos Rigspolitiet.

I 2015 blev der foretaget 4142 tvangsindlæggelser med politibistand, viser tallene ifølge DR. Sidste år lød tallet på 5109.

Tallene er et udtryk for en hårdt presset psykiatri i en tid, hvor antallet af borgere, der har brug for hjælp, er steget. Men ressourcerne er ikke fulgt med.

Det mener Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i patientforeningen Bedre Psykiatri.

"Vi har en psykiatri, som er meget presset, hvor syge mennesker ikke får den hjælp, de skal have," siger hun.

Ifølge hende viser det, at behandlingen og forebyggelsen i psykiatrien og kommunerne svigter.

Patienter får ikke den behandling, de skal have, og bliver udskrevet alt for tidligt på grund af mangel på ressourcer.

"Det er vores klare indtryk, at man i dag skal være meget dårlig og meget syg for at få en indlæggelse."

"Hvis man virkelig skal lægge arm med antallet af tvangsindlæggelser med politiets hjælp, så handler det om at øge kapaciteten og kvaliteten i psykiatrien, så flere mennesker får den hjælp, de skal have," siger generalsekretæren.

Ud over de store greb, som omhandler flere ressourcer, understreger Jane Alrø Sørensen, at de kommunale indsatser skal styrkes, så kommunerne er med til at forebygge, inden mennesker når så langt ud, at der skal tvang til.

Politiet ser også skævt til den voldsomme stigning. Politiforbundets formand, Heino Kegel, siger til DR, at tvangsindlæggelserne opstår alt for ofte.

"Vi bruger i disse år en alt for stor del af vores tid og ressourcer på at have med psykisk syge mennesker at gøre. Og det er uhørt og urimeligt, at det skal fylde så meget. Vi er jo ikke sat i verden for at holde hånden under et psykiatrisk system, som har spillet fallit," siger han til mediet.

Det fremgår ikke af DR's artikel, hvorfor tallene kun er oplyst syv år tilbage.

Men i Sundhedsstyrelsens monitorering af tvang frem til 2021 skriver styrelsen, at en ændring i Psykiatriloven fra juni 2015 medførte, at det blev obligatorisk at indberette al tvang for børn og unge fra og med 15 år uanset værges samtykke.

På grund af den ændring i registreringspraksis kommenterer styrelsen i deres opgørelse ikke på udviklingen af tvang blandt børn og unge fra før 2015.

/ritzau/