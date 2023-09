Antal udsendte soldater er fordoblet siden sidste flagdag

Tirsdag er det Flagdag i Danmark for Danmarks udsendte, hvor nuværende og tidligere udsendte æres og hyldes.

På dagens program er blandt andet mindehøjtidelighed og kranselægning på Kastellet i København klokken 12.

Her er kronprinsparret, regeringen, pårørende og efterladte blandt deltagerne. Folketingets formand Søren Gade holder tale.

- På Flagdagen takker vi de udsendte for deres indsats i verdens brændpunkter. De er vores helte, fordi de har sat en sag om at hjælpe andre højere end hensynet til sig selv.

- Derfor er det vigtigt at fejre og anerkende dem og deres pårørende. Samtidig mindes vi dem, der mistede livet for en bedre verden, siger Søren Gade i en meddelelse.

Flagdagen markeres også med en parade på Christiansborg Slotsplads for de udsendte siden flagdagen 2022.

Hen over det seneste år har 3846 danske soldater været udsendt for Forsvaret - og det er en fordobling fra året før, oplyser Forsvaret.

- Der er krig i Europa, og det påvirker os alle. Det har påvirket jer i alle værn, der med kort varsel blev udsendt for at sikre Nato's østlige flanke og Østersøen, udtaler forsvarschef general Flemming Lentfer i en meddelelse.

- Krigen i Ukraine påvirker også jeres naboer, jeres kolleger og alle danskere, der mærker utrygheden omkring os stige.

Beredskabsstyrelsen - som er en styrelse under Forsvarsministeriet - har det seneste år udsendt 35 personer.

De er blevet sendt til Pakistan og Tyrkiet.

i Pakistan var opgaven at rense vand, så det kunne drikkes, efter landet blev ramt af oversvømmelser, og i Tyrkiet hjalp de med koordinationen af den humanitære indsats efter en række jordskælv.

Det oplyser Beredskabsstyrelsens i en meddelelse.

- Når man ser så omfattende ødelæggelser som dem i Pakistan eller Tyrkiet, syner det måske ikke af det helt store, at Danmark sender et par håndfulde personer afsted, siger direktør Laila Reenberg.

- Men det er virkelig højt specialiserede og dedikerede folk, der gør en reel forskel for lokalbefolkningen.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) deltager også i Flagdagen, hvor han ligesom Søren Gade holder tale ved kranselægningen.

I en video på Twitter sender han sine hilsener til de udsendte og deres pårørende.

- I, der har været udsendt det forgangne år, har valgt at veksle dagligdagen herhjemme omgivet af jeres nære og kære med at tage et aktivt ansvar for vores alles sikkerhed, uanset hvor i verden i har været udsendt.

- I har alle været med til at bidrage til at værne om de værdier, der gør, at vi herhjemme i Danmark trygt kan leve vores hverdag, siger forsvarsministeren.

Flagdagen afholdes hvert år den 5. september med arrangementer over hele landet samt på Færøerne og Grønland.

Dagen blev første gang markeret i 2009. Siden 1948 har danske veteraner været udsendt over 100.000 gange.

