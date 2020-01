Antallet af asylansøgere er det laveste i 11 år

2716 søgte asyl i Danmark i 2019. Antallet er faldet med 87 procent siden flygtningekrisen i 2015.

2019 bød på det laveste antal asylansøgere i Danmark i 11 år.

2716 personer søgte asyl i Danmark, hvilket er et fald fra 3559 i 2018.

Blandt de lande med flest ansøgere det seneste år er Syrien, Eritrea og Somalia.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Ser man endnu længere tilbage, er antallet af asylansøgere faldet markant fra 2014 og 2015, hvor Europa var præget af en stor tilstrømning af flygtninge fra især det borgerkrigshærgede Syrien.

Mange vil nok huske dagene i september 2015, hvor hundredvis af flygtninge vandrede på danske motorveje.

I 2014 og 2015 søgte henholdsvis 14.792 og 21.316 asyl i Danmark.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) kalder det positivt, at langt færre søger asyl i Danmark.

- Rekordlave asyltal er en god nyhed. Vores ressourcer bruges bedst ved at hjælpe flere og mere i nærområderne, siger Mattias Tesfaye i pressemeddelelsen.

- Samtidig skal vi fokusere mere på de afviste asylansøgere, som ikke vil forlade landet. Det er en svær opgave at få dem hjem igen. Men vi arbejder på initiativer, der skal styrke indsatsen for at få dem til at rejse, siger han.

I 56 procent af de sager om asyl, som blev afgjort i 2019, blev ansøgeren anerkendt som flygtning.

Tallet er stort set på niveau med 2018, men er et fald fra 2015, hvor 85 procent blev anerkendt som flygtninge. Faldet hænger blandt andet sammen med, hvilke lande ansøgerne kommer fra.

I 2015 var der mange syrere blandt ansøgerne, som blev anerkendt som flygtninge, da de blev vurderet som personligt forfulgte.

/ritzau/