Teltlejr til asylansøgere i Herning pilles ned

I takt med, at antallet af asylansøgere holder sig lavt, bliver endnu en teltlejr pillet ned. Nu i Herning.

Antallet af asylansøgere i årets første otte måneder ligger betydeligt under antallet på samme tidspunkt sidste år.

Som konsekvens af det, bliver de sidste telte i lejren i Herning, der blev oprettet til asylansøgere, pillet ned.

Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet.

- Jeg glæder mig over, at vi har fået bedre kontrol med asyltilstrømningen. Der er ikke nogen grund til, at der står dyre og tomme telte og forfalder, og derfor lukker vi nu teltlejren i Herning.

- Den er dog ikke mere lukket, end at vi i løbet af to døgns tid kan stå klar til at indkvartere asylansøgere på samme måde, hvis et akut behov igen skulle opstå, skriver udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye

Den tidligere regering oprettede en række teltlejre under flygtningekrisen, hvor et stort antal flygtninge kom til Danmark.

At lejren i Herning nu bliver nedlagt vil ifølge ministeriet spare fire millioner kroner årligt. Lejren er ikke blevet brugt siden september 2016.

Antallet af asylansøgere er faldet markant siden flygtningekrisen i 2014 og 2015.

I august søgte 224 om asyl, oplyste ministeriet tidligere onsdag. Det bringer det samlede tal for årets første otte måneder op på 1676.

I samme periode sidste år var der ifølge ministeriet "cirka 2300", der havde søgt om asyl.

Der er tale om det såkaldte bruttoansøgertal, der dækker over alle ansøgninger om asyl. Tallet omfatter altså også de ansøgere, der kan afvises, umiddelbart efter at de har søgt - for eksempel, hvis de allerede har søgt om asyl i et andet EU-land.

Efter flygtningekrisen i 2014 og 2015 er antallet af asylansøgere faldet betydeligt.

I 2014 og 2015 var der samlet 14.792 og 21.316 asylansøgninger. Det tal er siden faldet til 3559 i hele 2018.

/ritzau/