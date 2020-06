Antallet af corona-indlagte falder med to til 71

Antallet af indlæggelser af coronasmittede personer er på det laveste niveau siden 16. marts.

Antallet af indlagte med coronavirus på de danske hospitaler falder med to, så der onsdag er indlagt 71 personer.

Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Tallet er det laveste siden 16. marts, hvor 62 personer smittet med coronavirus var indlagt.

Indlæggelserne toppede i starten af april med 535. Der har dog stort set siden været en faldende tendens i antallet af indlagte.

Det er ifølge Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen, positivt, at tallene er faldende.

- Men vi skal hele tiden være opmærksomme på, at smitten er i byen, for der er stadigvæk flere nysmittede.

- Der er ingen grund til at slippe tøjlerne, siger han.

Siden tirsdag er der bekræftet 15 nye tilfælde af coronavirus i Danmark. Det bringer det samlede antal bekræftede tilfælde op på 12.016.

Sundhedsstyrelsen kunne onsdag fortælle, at smittetrykket - hvor mange andre en smittet person i gennemsnit smitter - er steget.

Det estimeres nu til at være på 1,0, mens det 2. juni var 0,7. Datasættet er dog så lille, at der er en øget usikkerhed i tallet.

Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet, vurderer, at smittespredningen er lav og stabil.

- Der er således hverken tegn til, at smittespredningen er ved at helt forsvinde, men heller ikke at den accelererer, skriver han i en kommentar.

Han er ikke enig i myndighedernes udlægning af, at smittetrykket er stigende:

- Det mener jeg ikke er en korrekt fortolkning.

- Derimod er det udtryk for, at smittespredningen pt er lav og stabil. Dette forhold har forholdt sig sådan siden midt maj, vurderer han.

17 personer er onsdag indlagt på intensivafdelinger. Af dem er syv i respirator. Tirsdag var 15 personer på intensiv, mens fem var i respirator.

Der er ikke registreret yderligere dødsfald. I alt er 593 personer døde med coronavirus.

Coronavirus behøver dog ikke at være dødsårsagen, selv om dødsfaldene indgår i opgørelsen.

For at tælle med i statistikken skal man være død senest 30 dage efter en positiv test.

Af dem har 10.904 overstået infektionen. Det betyder, at de 14 dage efter en positiv test hverken er indlagt eller afgået ved døden.

Siden tirsdag er der foretaget 8651 test, hvilket bringer det samlede antal op på 739.575.

Personer kan dog godt være testet flere gang, og der er i alt testet 602.118 personer. Det er 7328 flere end tirsdag.

/ritzau/