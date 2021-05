Antallet af coronaindlæggelser er lavt

De Konservative mener, at Danmark har så meget kontrol over coronapandemien, at det er tid til at begynde forfra og aftale, hvilke restriktioner der skal være gældende.

Et bredt politisk flertal aftalte i marts en plan, som blandt andet indebærer en gradvis genåbning i faser. De Konservative er med i aftalen.

Nøgletal om coronavirus fra lørdag ser således ud:

Antal indlagte: 162 personer (heraf var 33 på intensiv og af disse var 20 i respirator).

Antal påbegyndt vaccinerede: 1.627.096 personer (27,8 procent).

Antal færdigvaccinerede: 1.006.830 personer (17,2 procent).

I alt dødsfald siden januar 2020: 2502 personer.

Kilde: Statens Serum Institut.

/ritzau/