Coronavarianten B117 nærmer sig 1000 tilfælde

Hvis den britiske coronavariant vokser meget mere, kan det blive problematisk, vurderer professor.

Der er fundet 431 nye coronatilfælde det seneste døgn, oplyser Statens Serum Institut lørdag.

Fundet er gjort på baggrund af 116.163 prøver.

Det betyder, at andelen af smittede - den såkaldte positivprocent - er helt nede på 0,37.

Man skal tilbage til 2. september sidste år for at finde et tilsvarende lavt tal. Da var andelen 0,40.

Den britiske variant - kaldet B117 - fortsætter dog med at vinde frem.

Varianten er konstateret hos 975 personer i Danmark.

I uge 1 blev varianten fundet i 4 procent af de analyserede positivprøver. Det steg i uge 2 til 7,4. Og i uge 3 er tallet foreløbig steget til 13,4 procent af prøverne. Det tal kan stige, da der er en forsinkelse i opgørelsen.

Antallet af indlagte falder med 42 til 541.

Der er 22 nye dødsfald, og det betyder, at samlet set 2106 personer er døde med covid-19 i Danmark.

På overfladen ser tallene fine ud, hvis det ikke var for den britiske variants fremmarch, lyder vurderingen fra Kasper Iversen.

Han er professor og overlæge ved Københavns Universitet og Herlev-Gentofte Hospital.

- Det er superpositivt, at smittetallene falder. Men det, man skal have øjnene på, er den britiske variant.

- Og her ser vi en klar vækst. Lige nu er det med en lav faktor, og det ser fornuftigt ud. Men hvis det stiger meget mere, kan vi få store problemer, siger han.

Det såkaldte kontakttal - tidligere kaldet smittetrykket - blev i indeværende uge opgjort til 1,07 for den britiske variant.

Det betyder, at varianten får mere og mere fodfæste.

Om få uger risikerer varianten ifølge professoren at udgøre hovedparten af smittetilfældene.

Der er også en anden variant i spil - den med oprindelse i Sydafrika. Denne variant, der går under navnet B1351, er indtil videre fundet i fire tilfælde i Danmark.

Restriktionerne er forlænget til 28. februar, men regeringen overvejer, om der kan ske lempelser for børnene i 0. - 4. klasse.

Eksperter fra Statens Serum Institut kommer i begyndelsen af næste uge med en vurdering af, hvad en åbning for de mindste skolebørn vil betyde for udbredelsen af B117.

Lørdag har andelen af vaccinerede borgere nu passeret én procent i Danmark.

Faktisk har 1,02 procent - eller mere præcist 61.019 personer - nu færdiggjort processen med at blive vaccineret.

Der er desuden 124.550 personer, der har fået første stik, men som altså endnu ikke er færdigvaccineret.

/ritzau/