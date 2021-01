Antallet af coronaindlagte falder for tredje dag i træk

Det seneste døgn er antallet af coronaindlagte faldet med 55. Der er 668 nye smittetilfælde, og 21 dødsfald.

For tredje dag i træk er antallet af indlagte coronapatienter faldet på de danske hospitaler.

Det viser den seneste opdatering fra Statens Serum Institut (SSI).

Fra onsdag til torsdag er det samlede antal indlagte coronapatienter faldet med 55 til 611.

Ud over at det er tredje dag i træk, at antallet falder, så er det også det laveste antal siden 19. december. Dengang var 606 patienter indlagt med corona.

Opdateringen viser også, at der er registreret 668 nye tilfælde af smitte. Det er sket i 111.093 prøver. Dermed har 0,60 procent af prøverne været positive.

Yderligere 21 personer smittet med corona er døde. Dermed er der samlet set nu registreret 2071 dødsfald blandt borgere, der har været coronasmittede.

/ritzau/