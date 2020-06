Antallet af coronaindlagte stiger med fire personer

Efter fire dage med et fald i antallet af indlagte med coronavirus er kurven vendt en smule det seneste døgn.

Antallet af indlagte med coronavirus stiger med fire til 79 det seneste døgn. Og yderligere fire smittet med coronavirus er døde. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Det samlede antal dødsfald med coronavirus er nu oppe på 593 personer. Coronavirus er dog ikke nødvendigvis dødsårsagen, selv om dødsfaldene indgår i opgørelsen.

For at tælle med i statistikken skal man være død senest 30 dage efter en positiv test.

Stigningen i antallet af indlagte kommer efter fire dage i træk med fald. 4. juni var der 97 indlagte, og de næste tre dage faldt tallet til 85, 81 og 75.

Indlæggelserne toppede i begyndelsen af april med 535. Der har dog stort set siden været en faldende tendens i antallet af indlagte.

Der er mandag fortsat 16 med coronavirus indlagt på intensiv afdeling. Syv er så syge, at de har brug for en respirator til at trække vejret. Det er dog to færre end søndag.

Der er registreret 14 nye smittet mod coronavirus. Samlet er 11.962 registreret smittet med virusset. Langt de fleste formodes dog at have overstået sygdommen.

Sundhedsmyndighederne har ikke et egentligt tal for raskmeldte, men bruger i stedet betegnelsen, at man har overstået infektionen.

Det har man, hvis man 14 dage efter en positiv test ikke er indlagt eller afgået ved døden.

Langt størstedelen af de bekræftede smittetilfælde - 10.792 - har overstået infektionen. Det er 37 flere end søndag.

Der er blevet testet yderligere 5624 personer, hvilket bringer det samlede antal op på 585.024.

Tallet er dog reelt højere, da der i opgørelsen kun indgår tal for de test, der er kommet svar på.

Antallet af prøver, der er eller bliver analyseret, er steget til 715.100. Det er 8658 flere end søndag.

