Antallet af coronasmittede stiger over hele landet

Coronasmitten stiger i hele Danmark.

Fra uge 22 til uge 23 er der sket en stigning på 53 procent i antallet af bekræftede coronatilfælde fra 3805 tilfælde til 5830 tilfælde.

Der er dog tale om stigninger fra et lavt udgangspunkt.

Stigningen i antal nye tilfælde sker parallelt med, at positivprocenten stiger både nationalt, på tværs af alle regioner og i de fleste aldersgrupper.

Det viser seneste tendensrapport fra Statens Serum Institut (SSI).

I samme periode er antallet af PCR-test steget med 11 procent.

- Smitteforekomsten stiger kraftigt i alle aldersgrupper, lyder det i tendensrapporten.

Der er dog ikke grund til at være bekymret, lyder det fra Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.

- Selv om vi har set, at virus kan sprede sig - selv i varmen, ser det ud som om, at stigningen er mindre, end hvis det havde foregået om vinteren. Der er nok en neddæmpende effekt på grund af sæsonen, siger han.

Det er især den nye omikron-variant BA. 5, danskerne er smittet med. Varianten ventes at blive den dominerende denne sommer, fordi den er mere smitsom end tidligere varianter, forklarer Allan Randrup Thomsen.

Også antallet af nye indlæggelser relateret til coronavirus er steget med 23 procent til 220 indlagte i uge 23. Personer i aldersgruppen mellem 70 og 89 år er fortsat dem, der fylder mest i den statistik.

Antallet af indlæggelser på intensivafdelingerne er dog stabilt. Det samme er antallet af dødsfald relateret til coronavirus.

Den stigende smitte kan også ses i spildevandsovervågningen.

Overordnet frygter Allan Randrup Thomsen dog ikke, at mange bliver ramt af alvorlig sygdom.

- Selv om vaccinerne ikke virker effektivt mod at blive inficeret, så virker de formodentlig stadigvæk mod alvorlig sygdom. Derfor anser jeg det for at være en bølge, men ikke et markant stort udbrud, vi kommer til at se hen over sommeren, siger Allan Randrup Thomsen.

Region Hovedstaden har den største koncentration af smitte. Herefter kommer Region Sjælland.

/ritzau/