Antallet af coronatilfælde stiger efter fald

Efter tre ugers fald i antallet af bekræftede coronatilfælde i Danmark, er antallet af smittetilfælde i sidste uge steget.

Det viser Statens Serum Instituts (SSI) seneste tendensrapport.

Rapporten kortlægger, hvordan smitten med covid-19 udvikler sig i Danmark.

I uge 35 - for to uger siden - blev 4948 testet positiv for corona.

I sidste uge var det 5428.

Positivprocenten - andelen af test som er positive - har udviklet sig på samme måde. For tre uger siden var den på 15,5, for to uger siden på 12,7, og i sidste uge kom den op på 13,8 procent.

Begge tal er dog fortsat lavere, end de var i uge 31, som var den første uge i august i år.

10.334 blev bekræftet smittet i den uge, og positivprocenten lå på 24,7.

I uge 36 er de eneste aldersgrupper, hvor der er faldende smitte, de 0- til 19-årige og de 30- til 39-årige.

Også antallet af nye indlæggelser er steget for første gang i tre uger.

Men antallet af dødsfald, som relaterer sig til covid-19, er faldet

Ugens rapport kommer samme dag, som fjerde stik med en coronavaccine bliver rullet bredere ud.

Plejehjemsbeboere, personer over 85 år, og personer i særlig risiko for et alvorligt forløb, kan på nuværende tidspunkt få deres fjerde stik.

Fra 1. oktober kan alle danskere over 50 år få fjerde vaccinationsstik.

/ritzau/