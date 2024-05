Antallet af henrettelser på verdensplan er stiger fortsat

I 2023 blev mindst 1153 personer henrettet rundt om i verden.

Det er det højeste antal siden 2015 og 31 procent flere end i 2022.

Det viser Amnesty Internationals årlige rapport om brugen af dødsstraf på verdensplan.

Udviklingen er stærkt bekymrende, mener Vibe Klarup, der er generalsekretær i Amnesty International Danmark.

- Det er vigtigt, at forbrydelser straffes, men det skal ske gennem en fair retssag, de uafhængige domstole og en fair strafudmåling. Det er ikke kendetegnet ved de lande, der eksekverer dødsdom, siger hun.

I alt 16 lande udførte henrettelser i 2023. Det er det hidtil laveste antal, fortæller Vibe Klarup.

- Det er en lille isoleret gruppe, der holder ved dødsstraffen. Det er lovligt i 55 lande og fuldstændig afskaffet i 122 lande, mens det i 144 lande er lovligt, men ikke udføres i praksis, siger hun.

Ifølge Amnesty udfører Kina flest henrettelser, men da antallet er en statshemmelighed, kan det ikke verificeres.

Amnesty estimerer, at Kina henretter tusinder af mennesker hvert år. Antallet fremgår ikke af rapportens samlede antal henrettelser.

- Vi monitorerer det, så godt vi kan, og sammenholder vores oplysninger med omtalen i de kinesiske medier, hvor man taler om det, for at vise befolkningen at det er muligt at få dødsstraf, siger Vibe Klarup.

Fem andre lande - herunder Nordkorea og Afghanistan - offentliggør ligeledes ikke antallet af deres henrettelser.

Iran og Saudi-Arabien, der ligger nummer to og tre på Amnestys liste, udgør tilsammen 89 procent af rapportens samlede antal henrettelser.

Mindst 853 blev henrettede i Iran i 2023. Det er næsten dobbelt så mange som i 2022, hvor antallet var 576.

Fælles for landene, der står for størstedelen af henrettelserne, er ifølge Vibe Klarup, at de slår særligt ned på narkorelateret kriminalitet og kritik af styret.

I Iran er bevægelsen "Kvinde, Liv, Frihed", der kæmper mod styrets undertrykkelse af kvinder, blevet straffet hårdt.

- Den nu afdøde præsident Ebrahim Raisi skruede op for antallet af henrettelser. Så det er interessant, om der sker en forandring, siger Vibe Klarup.

Som det eneste land i Vesten er USA på Amnestys liste.

- Det er som om, landet føler en næsten chokerende forpligtelse til at holde fast i dødsstraf og investerer betydelig energi i at fastholde og udvikle metoder til at henrette, siger Vibe Klarup.

