Det går i den rigtige retning med hiv i Danmark, men der er for mange, der testes for sent, mener direktør.

Antallet af hiv-smittede ser ud til at falde for fjerde år i træk

Antallet af personer, der konstateres smittet med hiv, ser ud til at falde for fjerde år i træk.

Tal fra Statens Serum Institut (SSI) viser nemlig, at der indtil videre i 2021 er registreret 111 nye tilfælde af hiv-infektion i Danmark.

I 2020 blev der konstateret 166 tilfælde af hiv herhjemme. Siden 2018 har antallet af nye smittede været faldende.

Onsdag er det World Aids Day, og det bruger aids-fonden til at sætte fokus på, hvor det går godt, og hvor det kunne gå bedre.

Ifølge Lars Christian Østergaard, der er direktør i aids-fonden, er der to årsager til, at det går i den rigtige retning med hiv i Danmark.

- Det handler til dels om, at en del mænd, der har sex med mænd, bruger den forebyggende behandling, der hedder PrEP, siger han.

PrEP er en forebyggende behandling mod hiv, som man kan tage inden eventuel udsættelse for hiv.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er medicinen især relevant for en afgrænset gruppe af mennesker, hvis seksuelle adfærd gør dem særligt udsatte for smitte med hiv.

Lars Christian Østergaard fortæller også, at der er mange, der regelmæssigt bliver testet for hiv.

- Det betyder, at der, hvor der måtte være en risiko, opdager vi det hurtigere, siger han.

Der er dog stadig mange, der har levet med hiv længe, når de bliver testet positive.

55 procent af dem, der får konstateret hiv, har ifølge aids-fonden levet med det så længe, at deres immunforsvar er alvorligt belastet, og de er i risiko for at blive alvorligt syge.

- Nogle af dem har så svækket et immunforsvar, at de er ved at udvikle aids, siger Lars Christian Østergaard.

Han mener, at man kan rette op på det, hvis de praktiserende læger er mere opmærksomme på symptomerne på hiv.

- Vi kan faktisk se, at mange af dem, der er sen-testere for hiv, der har været i et forløb, hvor de har været forbi en praktiserende læge, men hvor man bare ikke har tænkt tanken, at det kunne være et tegn på hiv, siger han.

SSI vurderer, at der er 6600 mennesker i Danmark, der lever med hiv.

UNAIDS, FN's aids-program, estimerer, at knap 37,7 millioner mennesker i verden lever med hiv.

55 procent af dem bor i Syd- og Østafrika.

I de fleste dele af verden er antallet af nye hiv-smittede faldende, men i Centralasien og Østeuropa er antallet af nye smittede stigende.

I 2020 blev 1,5 millioner mennesker på verdensplan konstateret smittet med hiv. 52 procent lavere end i 1997, hvor epidemien var på sit højeste.

