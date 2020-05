Antallet af indlagte coronapatienter er det laveste i to måneder

Mens antallet af indlagte coronapatienter falder, meldes der om yderligere fire coronarelaterede dødsfald.

Antallet af indlagte coronapatienter er søndag faldet med syv personer til 133. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Man skal to måneder tilbage for at finde et lavere tal. Det var 18. marts, da 129 patienter var indlagt.

27 personer er indlagt på intensivafdelinger, og 21 er lagt i respirator. Det er i begge tilfælde én person færre end lørdag.

De nye tal viser også, at antallet af coronarelaterede dødsfald nu er 547 - fire flere sammenlignet med tallet fra lørdag.

Der er tale om personer, der er afgået ved døden inden for 30 dage, efter at de har fået påvist Covid-19 - sygdommen, der udløses af coronavirus.

Søndagens tal viser, at der nu er 10.927 bekræftet smittede. Det er 69 flere end lørdag.

Det skal dog tages med et forbehold. Det er ikke alle smittede, der oplever symptomer, og som bliver testet for coronavirus.

Det samlede antal testede personer er søndag steget med 9221 personer til 388.703.

Heri er ikke medtaget test, hvor svaret endnu ikke foreligger.

Der er store geografiske forskelle, når det gælder antallet af indlagte patienter.

Flere end halvdelen af de 140 indlagte coronapatienter - 78 - er i Region Hovedstaden.

Dernæst følger Region Sjælland med 27 patienter.

I Region Syddanmark er 12 personer indlagt, og Region Nordjylland følger efter med 10 patienter. Region Midtjylland har blot seks coronapatienter indlagt.

De geografiske forskelle har været brugt som argument for, at landsdele med et lavt smittetryk kan genåbnes tidligere end andre landsdele.

Den gradvise genåbning af samfundet fortsætter mandag, hvor turen er kommet til elever på efterskoler og de ældste elever i folkeskolen.

Også restauranter og caféer får mulighed for at slå dørene op igen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har varslet, at hun på baggrund af det lave smittetryk vil drøfte muligheden for at fremskynde genåbningen yderligere.

Forhandlinger ventes at finde sted på onsdag.

/ritzau/