Antallet af indlagte falder - ingen nye dødsfald

Der er fundet 698 nye smittetilfælde det seneste døgn. Antallet af indlagte har været stabilt i en måned.

Antallet af indlagte med coronavirus er faldet det seneste døgn, hvor der samtidig ikke er registreret nogen dødsfald.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

På de danske hospitaler er der fredag 221 indlagte med coronavirus, hvilket er 16 færre end torsdag.

Antallet af coronapatienter har den seneste måned stabiliseret sig omkring 200.

Det er samtidig på omtrent en fjerdedel af niveauet i starten af januar, hvor presset på landets hospitaler var højest.

Der er det seneste døgn registreret 698 smittetilfælde i Danmark. De nyeste smittetilfælde er fundet blandt 183.675 PCR-test.

Andelen af smittede - positivprocenten - er på 0,38. Det er på niveau med de seneste to måneder, hvor den de fleste dage har svinget mellem 0,30 og 0,50 procent.

Men det er svært at sammenligne med tidligere, fordi teststrategien har ændret sig på det seneste - blandt andet fordi man nu skal bruge et negativt testsvar for at komme til frisøren eller massøren.

Derfor er der langt flere, som lader sig teste, og når man tester flere, der ikke har symptomer, vil positivprocenten teoretisk set gå ned.

/ritzau/