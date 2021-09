Antallet af indlagte falder til det laveste siden midt i august

Det seneste døgn er der fundet 325 nye smittetilfælde med coronavirus, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det tyder på, at Danmark fortsat står et godt sted i forhold til coronapandemien. Sådan lyder det fra Kasper Karmark Iversen, der er professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Herlev-Gentofte Hospital.

- Vi er inde i en meget stabil og god fase af epidemien må man sige, siger han.

- Det kommer bag på mange og i virkeligheden også lidt mig selv, at tallene er faldet, siger han med henvisning til, at coronarestriktionerne ikke er blevet forlænget.

Han fortæller, at god hygiejne blandt andet kan tilskrives faldet i smitte.

- Det er et udtryk for, at folk kan opføre sig ordentligt, holde lidt afstand og bruge sprit og andre forebyggende foranstaltninger.

Antallet af indlagte er det seneste døgn faldet med otte til 97.

Det tal vil sandsynligvis falde, mener Kasper Karmark Iversen.

- I virkeligheden forventer jeg, at det fortsætter at falde et stykke tid endnu, siger han.

Det er første gang siden midten af august, at indlæggelsestallet er under 100. Den 14. august var 94 indlagt med coronavirus på landets hospitaler.

23 af de indlagte ligger på intensivafdelingen, og 17 får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Antallet af indlagte er dog ikke længere noget, der belaster hospitalerne.

- Det er ikke noget, der presser os for alvor, siger Kasper Karmark Iversen.

De coronasmittede er fundet blandt 41.962 PCR-prøver, som er dem, der tester ved podning i halsen.

Andelen af smittede - den såkaldte positivprocent - er derved 0,77 procent. Det er på niveau med de seneste syv dage, hvor andelen af smittede har været under 1 procent.

Tre personer er det seneste døgn registreret døde med coronavirus.

Der er desuden foretaget 42.029 lyntest det seneste døgn. De er ikke med i den samlede opgørelse grundet usikkerhed om testresultatet.

Det seneste døgn har 4793 personer fået deres sidste, afgørende stik med en coronavaccine og er færdigvaccinerede, viser tal fra SSI.

Det svarer til, at 73,8 procent af befolkningen nu er færdigvaccineret.

