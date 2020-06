Antallet af indlagte med coronavirus er faldet med fem

39 er blevet test positiv for coronavirus i det seneste døgn i Danmark. En enkelt er død.

En enkelt er død med med coronavirus i Danmark siden seneste opgørelse torsdag. Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut. Dermed er det samlede antal døde med coronavirus 604.

Antal indlagte er faldet med fem til 31.

11 er på intensiv afdeling, mens fire er i respirator. Det er disse patienter, som er mest ilde tilredt.

39 flere er smittet med virusset, så det samlede antal tilfælde i Danmark er oppe på 12.675.

Af disse har 11.508 overstået infektionen.

At overstå infektionen betyder, at man ikke er død eller indlagt to uger efter konstateret smitte med virusset.

Der er foretaget lidt under en million coronatest indtil videre.

Helt præcist 998.736 prøver, som er foretaget på 793.499 personer.

/ritzau/