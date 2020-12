Antallet af indlagte med coronavirus er tredoblet i december

Der er sket en stigning på 52 personer i antallet af indlagte med coronavirus. Der er 3198 smittetilfælde.

Der er mandag fortsat en stor stigning i antallet af indlæggelser med coronasmittede.

Det seneste døgn har der været en stigning på 52 indlæggelser, så der samlet er 713 indlagte med virusset på landets sygehuse. Det er ikke set højere under coronaudbruddet.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) mandag.

87 af de indlagte er så syge, at de er indlagt på en intensivafdeling, og heraf er 53 tilkoblet en respirator.

Indlæggelsestallet er højt, vurderer Thorkild Sørensen. Han er professor emeritus i epidemiologi ved Københavns Universitet.

- Det er en kæmpeudfordring for sundhedsvæsenet med den fortsatte stigning i indlæggelserne. Og så her op til jul ovenikøbet. Så vi er endnu ikke på rette spor, siger han.

Nye restriktioner som eksempelvis butiks- og barlukning samt hjemsendte skoleelever er de seneste uger indført for at tæmme smitten. Der går dog en rum tid, før der kan aflæses en effekt af restriktioner, påpeger Thorkild Sørensen.

Der er fundet 3198 nye smittetilfælde det seneste døgn. Lyntest, der søndag fandt flere end 1000 smittede, er ikke omfattet i tallene fra SSI.

Der er kommet svar på 134.915 prøver, og dermed er andelen af positive prøver på 2,37 procent.

- Det fortæller jo, at der er rigtig godt gang i epidemien stadig, siger Thorkild Sørensen.

Positivprocenten er det laveste i to uger, men tallene er blevet sværere at sammenligne, fordi lyntest nu også indgår som en del af regeringens teststrategi.

Der er de seneste dage fundet omkring 1000 positive tilfælde i lyntest om dagen baseret på i omegnen af 40.000 daglige test.

Antallet af nye smittetilfælde er lavere end i midten af sidste uge, hvor der to dage var flere end 4000 nye smittede.

Samtidig er der længere mellem de positive prøvesvar nu end for en uge siden, hvor der de fleste dage var over tre procent smittede blandt de testede.

Men det er for tidligt at sige, om smitten er på tilbagetog, vurderer Thorkild Sørensen.

- Det er svært at sige, om der er regulær retræte. Det vigtige er, at der ikke er en fortsat stejl stigning i smittetallene. På den facon ser det ud til, at der er bedre kontrol over smitten, siger han.

Han fremhæver, at der kan være visse usikkerheder forbundet med smittetallene.

Det vides ikke, om - og i givet fald hvor stort et overlap - der er mellem personer, der både testes positive i lyntest og det offentlige og derfor indgår to gange.

Der er det seneste døgn registreret 18 nye dødsfald med coronavirus. Det er det fjerdehøjeste på én dag under hele coronapandemien.

Samlet er 1053 døde med virusset i Danmark siden starten af marts.

